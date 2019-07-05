La Clash Royale League (CLR) es la liga por equipos oficial por de Clash Royale, con los mejores equipos y los mejores jugadores del mundo. Este año la competencia se desarrollará en dos temporadas y se dividirá en tres regiones distintas:

● CRL Oeste, que engloba a equipo norteamericanos, europeos y latinos. Se juega en Los Ángeles, California, el domingo 7 de julio.

● CRL Asia, que se juega en Seúl, Corea del Sur.

● CRL China, que se juega en Shanghai, China.

La Clash Royale League West incluirá a doce equipos de gran renombre, como Dignitas, Misfits, Team Liquid, NRG Esports, SK Gaming, CompLexity, Fnatic, Cream Esports, Team Queso, ¡y más!

El camino para que un jugador pueda llegar a participar con estos equipos es largo, ya que sus integrantes han sido cuidadosamente seleccionados directamente por la Liga.

Después de lograr 20 victorias en el “Clash Royale League Challenge” y pasar por clasificatorias en línea, los participantes pueden ser fichados por equipos de la CRL. Éstos toman en cuenta diferentes aptitudes para escoger a sus seleccionados, no solamente sus habilidades dentro del juego, sino su dedicación, espíritu deportivo, presencia online, entre otras cualidades.

Todos estos esfuerzos no serán en vano, ya que la bolsa de premios de la “Clash Royale League West” será de al menos un millón de dólares y la oportunidad de participar en el “World Cyber Games Festival” que se llevará a cabo los días 18 a 21 de julio.

Tenemos a muchos mexicanos participando activamente en la “Clash Royale League West”, algunos son Adrián Piedra de la escuadra de Complexity Gaming, Sergio Ramos de SK Gaming, DiegoE y Flash de Cream Esports (la multigaming de origen mexicano, español, argentino y colombiano).

Para conocer toda la acción de esta emocionante competencia y de nuestros representantes mexicanos sigue nuestra cobertura en Azteca Esports.

TABLA GENERAL CRLW

Hasta el momento el torneo sigue avanzando y es evidente la supremacía en las posiciones altas. Tenemos a dos mexicanos que la están rompiendo y son unos auténticos cracks. Estamos hablando del campeón del mundo Sergio Ramos quien participa para el equipo de SK Gaming que se encuentra colocado en la parte alta de la tabla. Pero quien más llama la atención por el crecimiento de su carrera profesional es Adrián Piedra, quien se ha convertido en favorito para ganar este torneo, ya que con su equipo Complexity, liderea la tabla general con 7 victorias y 3 derrotas. Y a falta de un sólo enfrentamiento en contra de Fnatic, es casi seguro que tendremos dos mexicanos dentro de los play offs y la posibilidad de que alguno se lleve el preciado título.

Edward Crush: @Edward_crush