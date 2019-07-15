Clash Royale, semillero de talento mexicano en los esports

Clash Royale ha sido un gran semillero de talento mexicano en los esports, y Octavio “Kiki” Abonza ha sido una pieza clave. El ahora integrante de la escuadra de deportes electrónicos de Chivas, ya ha pisado los grandes escenarios en meses anteriores con la camiseta de Vivo Keyd, con quienes conquistó el segundo puesto en la final mundial del Clash Royale League que se llevó a cabo en Japón en diciembre del año pasado.

Sin duda alguna, Octavio ha vivido en carne propia las grandes dificultades y el sentimiento de perseguir un título mundial, ya que ese subcampeonato fue logrado con la ausencia del coach y de uno de sus compañeros por problemas de visado: “(...) al no tener otro jugador para 1v1 fue más presión para todos y no teníamos las ideas del coach para preparar nuestros mazos o pensar en qué iba a sacar el rival”.

Aun así, Kiki agradeció haber tenido la mejor experiencia de su vida y ha continuado con su incursión en el ámbito competitivo de Clash Royale, ahora con las Chivas de Guadalajara.

Este año, el Rebaño Sagrado ha continuado expandiendo sus horizontes para competir en otros videojuegos de éxito internacional, para lo cual formó su equipo oficial de Clash Royale. Y Octavio se encuentra dentro de sus contrataciones, junto con otras figuras conocidas como Pompeyo, xS4NDOV4Lx, JC, y Mexicool.