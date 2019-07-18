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¡Conoce a Joaquín, una figura en los esports!

El joven Joaquín comenzó su carrera deportiva en el Circuito de Leyendas Sur el 2015.

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Escrito por: Azteca Deportes

Originario de Santiago, Chile, Joaquín comenzó su carrera deportiva en el Circuito de Leyendas Sur el 2015 en la escuadra de Game Over, para después migrar a la multigaming puertorriqueña de Kaos Latin Gamers. Fue con esta casa de esports que mantuvo una consistente participación como carrilero central desde elTorneo de Clausura de la Copa Latinoamericana Sur 2016, obteniendo el primer lugar en ésta y la gran mayoría de las siguientes ediciones, incluyendo la última edición de esta competencia, la Clausura de la Copa Latinoamérica Sur 2018.

Con la fusión de la Liga Latinoamericana Norte y la Copa Latinoamericana Sur para formar la nueva Liga Latinoamericana, se dio la emergencia de un nuevo equipo en la región fundado por el conocido piloto de rally en Chile Felipe Rossi y el jugador de rugby semi profesional Javier Corral.

Con la experiencia previa de Pluglo, esta nueva organización hizo una apuesta segura integrándolo a sus filas para participar y manteniendo su rol de mid laner en la nueva Liga.

Tras un tercer lugar en la temporada de apertura de la LLA, y con un puesto en la media tabla en la temporada de clausura, All Knights tiene el reto de encarar a rivales enormes en la región, como Isurus Gaming y Rainbow7. Sigue el desarrollo de este gran torneo y jugadores como Plugo en Azteca Esports.

@Cherrigan

Fuentes:

https://lol.gamepedia.com/Plugo,https://prensalol.com/2018/10/09/felipe-rossi-ceo-de-all-knights-estamos-abriendo-una-puerta-para-que-otras-empresas-apuesten-por-la-region/,https://www.esportspedia.com/lol/All_Knights

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