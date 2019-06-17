Conoce las bases del Hearthstone

Hearthstone es un juego de cartas digital de Blizzard que puedes jugar en PC o en dispositivos móviles. Al igual que en el ajedrez, las victorias en Hearthstone usualmente se hacen acumulando pequeñas ventajas sobre tu oponente.

En Hearthstone existen nueve clases diferentes con un héroe representativo en cada una, como: druida, cazador, mago, paladín. sacerdote, pícaro, shaman, brujo y guerrero. Además, esas clases tiene cartas exclusivas, pero también existen cartas comunes. Cada jugador debe armar un mazo de 30 cartas que puede incluir piezas exclusivas de clase, así como naipes comunes. La estrategia del juego se encuentra en buena parte en la construcción del mazo, ya que muchas cartas pueden hacer sinergia entre sí, así como pueden servir para contrarrestar la estrategia del oponente.

Una vez que elegiste tu clase y armaste tu mazo, es momento de entrar a un juego. Dentro de la partida tendrás un recurso para poder jugar tus cartas, que son los _cristales de maná_. En tu turno inicial tendrás únicamente un cristal. Y al comienzo de cada turno tendrás un cristal extra, además robarás una carta de tu mazo de manera aleatoria. Cada naipe tiene un costo de cristales designado, así que conforme vayan pasando los turnos podrás jugar cartas más caras. El objetivo final es acabar con los 30 puntos de vida del héroe enemigo utilizando las barajas que hayas seleccionado.

Existen diferentes tipos de mazos, algunos más agresivos que tienen el objetivo de aplicar el mayor daño posible en la menor cantidad de turnos. Hay otros mazos de control que tienen la finalidad de alargar el juego y desgastar al enemigo poco a poco hasta acabar con él. Y finalmente los mazos de rango medio que son una mezcla entre los rápidos agresivos y los lentos de control. La manera en la que estos tipos de mazos se desenvuelven es similar a la mecánica de piedra, papel o tijeras, de manera que todos los mazos tienen fortalezas y debilidades en contra de otros dependiendo de su tipo.

Debido a las enormes posibilidades que ofrece la colección de cartas, agregando el factor de administración de recursos y de suerte en el robo de las mimas, Hearthstone resulta ser un juego con mecánicas simples, pero con un ámbito competitivo complejo y divertido para jugadores casuales y profesionales.