Día final de competencia en el Hearthstone Masters Tour Seúl

El tercer y último día del "Hearthstone Masters Tour Seúl" se trasladó a la moderna OGN Arena, donde el -Top 8- del torneo continuó con la etapa de grupos para avanzar a semifinales y coronar al campeón frente a los emocionados fanáticos, quienes coreaban con la expresión de ¡ohhhhhh! las jugadas y aplaudían respetuosamente.

La transmisión, a través de plataformas digitales, le dió la vuelta al mundo en 7 idiomas diferentes: inglés, español, portugués, coreano, japonés, chino mandarín y ruso.

Esta es la lista del Top 8, con su récord tras las 12 rondas de formato suizo.

1)Shuda Liu “RNGLys” 11-1 *Cazador (China)

2)Euneil Javinas “Staz” 10-2 *Cazador (Filipinas)

3)Théo Dumont “Felkeine” 10-2 *Mago (Francia)

4)Martin Prêté “Zhym" 10-2 *Mago (Francia)

5)Lionel Michaud “Magoho” *Guerrero (Francia)

6)Jack Bancroft “DeadDraw” 10-2 *Guerrero (Gran Bretaña)

7)Gregoire Bodin “Un33D” 10-2 *Pícaro (Francia)

8)Sangsoo Nam “Sooni” 9-3 *Sacerdote (Corea del Sur)

Así se desarrolló la jornada:

>1er encuentro: “Magoho” VS “RNGLys”

Se enfrentan tras haber ganado sus enfrentamientos iniciales del Grupo “A”.

RNGLys gana 2 partidas al hilo y pasa a semifinales.

>2do encuentro: "DeadDraw" VS "Felkeine"

Se enfrentan tras haber ganado sus enfrentamientos iniciales del Grupo “B”.

Felkeine gana las 2 reñidas partidas y pasa a semis.

>3er encuentro: "Sooni" VS "Staz"

Se enfrentan en -Duelo eliminatorio- tras haber perdido sus encuentros iniciales del Grupo “A”.

Sooni, el héroe local, que entró al Top 8 gracias a los criterios de desempate, gana 2-0.

“Staz” es el único Grand Master que avanzó al día 3 y queda eliminado. (Él no pudo ir al Masters Tour en Las Vegas por un problema de visa)

>4to encuentro: "Un33D" VS "Zhym"

Se enfrentan en -Duelo eliminatorio- tras haber perdido sus encuentros iniciales del Grupo “B”.

Zhym gana el 1er duelo y Un33D el 2do. Zhym gana el 3º. Y Un33D se va a casa.

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>5º encuentro: "Magoho" VS "Sooni"

Magoho gana 2-0 la -Partida decisiva- del grupo "A" y avanza a semifinales. Sooni queda fuera.

>6º encuentro: "DeadDraw" VS "Zhym"

-Partida decisiva- del grupo "B".

Zhym gana 2 partidas y pasa a las semifinales. DeadDraw queda eliminado.

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Luego de 5 horas de batallas, las semifinales quedan listas, con 3 de los 4 franceses que se clasificaron al día 3 y un representante chino. Ahora las partidas son al mejor de 5.

>1a Semifinal: "Felkeine" VS "Magoho"

Magoho gana el 1er duelo. Felkeine el 2do, el 3º y el 4º. Es el 1er finalista.

>2da Semifinal: "RNGLys" VS "Zhym"

Zhym gana el 1er duelo. RNGLys el 2do. Pero Zhym se lleva el 3º y el 4º y pasa a la Final.

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Ambos franceses usan el mismo mazo de Mago.

>Final: "Felkeine" VS "Zhym"

Zhym gana el 1er duelo.

Felkeine el 2do, el 3º y el 4º para coronarse campeón.

Se lleva $88, 739USD.

Zhym se lleva $44, 619USD.

Los premios para el Top 8 se repartieron así:

-3er lugar: $26, 971 USD

-4to lugar: $18, 147 USD

-5to lugar: $14, 618 USD

-6to lugar: $12, 853 USD

-7to lugar: $11, 088 USD

-8vo lugar: $9, 323 USD

Felkeine declaró tras su victoria, que aún no lo puede creer. Que no sabe todavía qué hará con el dinero que ganó y que le debe mucho a sus compatriotas franceses que también participaron, pues en realidad son un equipo muy unido y son amigos.

Daniel Padilla Bañuelos/@DanielsenPB

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