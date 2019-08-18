Día final de competencia en el Hearthstone Masters Tour Seúl
La final fue entre “Felkeine” y “Zhym”
El tercer y último día del "Hearthstone Masters Tour Seúl" se trasladó a la moderna OGN Arena, donde el -Top 8- del torneo continuó con la etapa de grupos para avanzar a semifinales y coronar al campeón frente a los emocionados fanáticos, quienes coreaban con la expresión de ¡ohhhhhh! las jugadas y aplaudían respetuosamente.
La transmisión, a través de plataformas digitales, le dió la vuelta al mundo en 7 idiomas diferentes: inglés, español, portugués, coreano, japonés, chino mandarín y ruso.
Esta es la lista del Top 8, con su récord tras las 12 rondas de formato suizo.
1)Shuda Liu “RNGLys” 11-1 *Cazador (China)
2)Euneil Javinas “Staz” 10-2 *Cazador (Filipinas)
3)Théo Dumont “Felkeine” 10-2 *Mago (Francia)
4)Martin Prêté “Zhym" 10-2 *Mago (Francia)
5)Lionel Michaud “Magoho” *Guerrero (Francia)
6)Jack Bancroft “DeadDraw” 10-2 *Guerrero (Gran Bretaña)
7)Gregoire Bodin “Un33D” 10-2 *Pícaro (Francia)
8)Sangsoo Nam “Sooni” 9-3 *Sacerdote (Corea del Sur)
Así se desarrolló la jornada:
>1er encuentro: “Magoho” VS “RNGLys”
Se enfrentan tras haber ganado sus enfrentamientos iniciales del Grupo “A”.
RNGLys gana 2 partidas al hilo y pasa a semifinales.
>2do encuentro: "DeadDraw" VS "Felkeine"
Se enfrentan tras haber ganado sus enfrentamientos iniciales del Grupo “B”.
Felkeine gana las 2 reñidas partidas y pasa a semis.
>3er encuentro: "Sooni" VS "Staz"
Se enfrentan en -Duelo eliminatorio- tras haber perdido sus encuentros iniciales del Grupo “A”.
Sooni, el héroe local, que entró al Top 8 gracias a los criterios de desempate, gana 2-0.
“Staz” es el único Grand Master que avanzó al día 3 y queda eliminado. (Él no pudo ir al Masters Tour en Las Vegas por un problema de visa)
>4to encuentro: "Un33D" VS "Zhym"
Se enfrentan en -Duelo eliminatorio- tras haber perdido sus encuentros iniciales del Grupo “B”.
Zhym gana el 1er duelo y Un33D el 2do. Zhym gana el 3º. Y Un33D se va a casa.
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>5º encuentro: "Magoho" VS "Sooni"
Magoho gana 2-0 la -Partida decisiva- del grupo "A" y avanza a semifinales. Sooni queda fuera.
>6º encuentro: "DeadDraw" VS "Zhym"
-Partida decisiva- del grupo "B".
Zhym gana 2 partidas y pasa a las semifinales. DeadDraw queda eliminado.
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Luego de 5 horas de batallas, las semifinales quedan listas, con 3 de los 4 franceses que se clasificaron al día 3 y un representante chino. Ahora las partidas son al mejor de 5.
>1a Semifinal: "Felkeine" VS "Magoho"
Magoho gana el 1er duelo. Felkeine el 2do, el 3º y el 4º. Es el 1er finalista.
>2da Semifinal: "RNGLys" VS "Zhym"
Zhym gana el 1er duelo. RNGLys el 2do. Pero Zhym se lleva el 3º y el 4º y pasa a la Final.
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Ambos franceses usan el mismo mazo de Mago.
>Final: "Felkeine" VS "Zhym"
Zhym gana el 1er duelo.
Felkeine el 2do, el 3º y el 4º para coronarse campeón.
Se lleva $88, 739USD.
Zhym se lleva $44, 619USD.
Los premios para el Top 8 se repartieron así:
-3er lugar: $26, 971 USD
-4to lugar: $18, 147 USD
-5to lugar: $14, 618 USD
-6to lugar: $12, 853 USD
-7to lugar: $11, 088 USD
-8vo lugar: $9, 323 USD
Felkeine declaró tras su victoria, que aún no lo puede creer. Que no sabe todavía qué hará con el dinero que ganó y que le debe mucho a sus compatriotas franceses que también participaron, pues en realidad son un equipo muy unido y son amigos.
Daniel Padilla Bañuelos/@DanielsenPB
Azteca Esports