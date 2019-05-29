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El otro Sergio Ramos, el chihuahuense que la rompe en los esports

Originario de Chihuahua, Sergio comenzó su relación con Clash Royale como un jugador casual, juego que ha conocido desde su beta.

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Escrito por: Azteca Deportes

Originario de Chihuahua, Sergio comenzó su relación con Clash Royale como un jugador casual, juego que ha conocido desde su beta. En aquél entonces esa actividad para él representaba un hobby cualquiera, nunca se imaginó que llegaría a los grandes escenarios de competencias del juego.

Después de ir mejorando poco a poco y de haber pasado por varios clanes, Sergio resaltó en la escena al conquistar el título en el campeonato mundial de Clash Royale en 2017. Posterior a esto, se unió a las filas de Nova Esports, con quienes daría el salto final a la profesionalización y ganaría la primera temporada de la Liga China de Clash Royale.

Además de Nova Esports, Sergio ha formado parte de destacadas escuadras, entre ellas se distinguen Cream Esports, la Selección Mexicana de Clash Royale, quien fuera campeona mundial por países, así como la selección de Chivas.

Recientemente SK Gaming anunció su nueva apuesta en Clash Royale, formando un equipo dedicado a este juego. Entre sus filas se encuentra Sergio Ramos, acompañado de otras grandes figuras de este juego como Soking, Xopsam y Morten. Juntos prometen tener un desempeño espectacular en la segunda temporada de la Clash Royale League Oeste que comenzará el 29 de mayo.

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