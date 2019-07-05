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Conoce todo lo que tienes que saber Clash Royale

Si te gustan los juegos de cartas, estrategias y las batallas de arena, entonces Clash Royale es el juego perfecto para ti.

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Escrito por: Azteca Deportes

Si te gustan los juegos de cartas, estrategias y las batallas de arena, entonces Clash Royale es el juego perfecto para ti. Creado por Supercell para dispositivos móviles, es una mezcla increíble entre juegos de colección de cartas, defensa de torres y batallas 1v1 en arenas.

El objetivo del juego es destruir las dos torres de tu enemigo, por cada torre destruida recibirás de recompensa una corona, pero si destruyes la Torre del Rey ganas instantáneamente el juego. Si después de tres minutos tú y tu oponente tienen el mismo número de coronas, la partida se va a tiempo extra, donde gana el primero que destruya una torre.

La estrategia es fundamental, por eso para poder ganar, necesitarás de tropas, construcciones y hechizos que son representados como cartas.

Antes de cada batalla, los jugadores pueden construir un mazo con ocho cartas que contiene unidades útiles para atacar y defender. Cuando inicia una partida, ambos jugadores reciben cuatro cartas al azar de las que hayan escogido. Cada carta tiene un costo de elixir. Ambos jugadores comienzan con 5 puntos de elixir y cada cierto tiempo se regenera un punto de elixir extra, llegando a un máximo de 10 puntos de elixir que puedes acumular.

Cada vez que se tira una carta, se toma una carta nueva al azar del mazo que haya construido el jugador.

Además de los millones de jugadores con los que puedes enfrentarte en Clash Royale, puedes formar un Clan propio para chatear y practicar para convertirte en el mejor.

En México tenemos grandes competidores de talla internacional como Sergio Ramos, Adrián Piedra y Flash, entre muchos otros que se encuentran compitiendo en “Clash Royale League West”. La liga más importante de Clash Royal de este lado del planeta

¡Descubre si lograrán coronarse como campeones en Azteca Esports!

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