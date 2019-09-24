Francisco Leimontas y su crecimiento exponencial en los esports

Nombre: Francisco Leimontas

Alias: PNC

Edad: 25 años

Juego: Hearthstone

Origen: Argentina

Equipo: Team Genji

Logros:

· Top 8 WESG 2016, Top 4 Copa América Hearthstone Winter 2017.

· Top 8 HCT Summer Playoffs 2018, Top 12 HCT Rio de Janeiro 2018.

· Miembro del equipo argentino en Hearthstone Global Games 2017 y 2018.

· Actualmente participando en Hearthstone Grandmasters.



Ciudad de México.- “Pancho” Leimontas es uno de esos pocos jugadores de la región latina que visto crecer su carrera a pasos agigantados. Salió de Sudamérica para explorar mejores posibilidades y formó un equipo de práctica con jugadores internacionales, algo que nadie más había hecho en la escena argentina. Lo que eventualmente culminaría en la fundación de Team Genji, su equipo actual.

Con la gran dedicación que le ha tenido al juego, y con la cantidad enorme de experiencia que ha obtenido viajando por el mundo para competir en los grandes escenarios, se ha dado a conocer por el gran temple y confianza que tiene en competencias presenciales.

Actualmente PNC, junto con Nalguidan y Rase, ambos también integrantes de Team Genji, representan con orgullo a latinoamericana en el “Hearthstone Grandmasters”, la competencia más importante de ese juego en el mundo. Donde los 48 mejores jugadores del planeta se enfrentan en busca de alcanzar la épica final global, que se llevará a cabo poco antes de terminar el año. Y a donde llegarán únicamente los dos mejores jugadores de cada región para competir por una bolsa de 500 mil dólares.



Por: @Cherrigan



Redes: https://www.facebook.com/pnchearthstone/, Twitter: @pnc_hs