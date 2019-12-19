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Ha llegado la nueva actualización a Brawl Stars

Nuevos personajes, eventos y modos de juegos llegan con esta actualización.

Brawl Pirata

Escrito por: Juan Antonio Pinacho

Ciudad de México.- Después del más reciente Brawl Talk que en fechas pasadas Supercell liberó para anunciar la llegada del nuevo contenido, el 18 de Diciembre por fin llegó la esperada actualización de Brawl Stars.

Con dicha actualización llega el evento navideño que Supercell preparó para el juego, la Brawlidad (o Brawlmas) con una temática muy peculiar, donde algunos mapas para los modos de juego del título estarán ubicados en la cubierta de un barco pirata, por lo que las nuevas skins tienen dicha temática, siendo Poco, Colt y Carl los personajes que tendrán nuevas skins, además de volver a estar disponibles las skins del año pasado para Dynamike, Jessie y Nita en la tienda del juego.

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Junto con el evento llegarán dos nuevos personajes a Brawl Stars:

Bea: Una “Brawler” que ataca a distancia, cuyo daño irá aumentando siempre que el ataque previo alcance al enemigo, su habilidad especial hará que libere un grupo de drones que además de atravesar barreras ralentizará a todo aquel que sea alcanzado.

Max: Ella lanzará una ráfaga de disparos mientras se desplaza rápidamente por el campo de batalla, cuando su habilidad especial esté lista emitirá un campo luminoso que aumentará la velocidad de los aliados que estén en su radio de efecto en el momento que la habilidad sea activada.

Junto con esta actualización llega el modo de juego robo de regalos, que es la versión de Brawl Stars del clásico Capturar la bandera, por lo que los dos equipos tendrán que robar el regalo del contrario mientras intentan defender el propio, quien robe dos regalos o haya robado más cuando el tiempo llegue a 0 gana.

Cabe mencionar que Brawl Stars es un juego que está disponible de forma gratuita para dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo iOS o Android, si bien es gratuito incluye micropagos.

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