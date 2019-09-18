Inicia la temporada de Otoño de la Clash Royale League West

Este fin de semana se dio inicio a la temporada de otoño de la competencia más importante de

Clash Royale a nivel regional: la Clash Royale League West. Para festejar el lanzamiento,

Supercell lanzó un trailer como Surgical Goblin del equipo norteamericano de Team Liquid

como figura estelar. Después de un inicio rocoso y de mantenerse en la tabla baja, Team Liquid

se coronó como el campeón de la temporada de primavera y representó a la región en el World

Cyber Games 2019 junto con Immortals y SK Gaming, segundo y tercer lugar respectivamente

de la misma temporada de apertura.

Para la temporada otoñal tendremos de nuevo a los doce mejores equipos de la región

norteamericana, europea y latina, éstos son: Complexity, Cream Esports, Dignitas, Fnatic,

Immortals, Misfits Gaming, NGR, Pain Gaming, SK Gaming, Tribe Gaming, Team Liquid y Team

Queso. cabe resaltar que aunque tenemos las mismas escuadras que la temporada anterior, éstas

tienen algunas caras nuevas, tal es el caso del mexicano Pompeyo4, quien debutó este fin de

semana en el CRLW con la playera de Cream Esports. Durante 6 emocionantes semanas,

comenzando el 14 de septiembre y hasta el 20 de octubre se llevarán a cabo en la OGN Super

Arena en Manhattan Beach la temporada regular. El ganador de esta temporada representará a

toda la región occidental en la Final Mundial de la Clash Royale League para competir contra los

mejores equipos de la Liga de otras regiones e intentará ser coronado como el Campeón Mundial

de Clash Royale League.

Las partidas saldrán al aire cada sábado y domingo a las 12:00 pm hora de México en el canal

de Youtube de Clash Royale Esports, con transmisiones en inglés, español y portugués.