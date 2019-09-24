Jaedong una leyenda del mundo de los esports

Nombre: Lee Jae Dong

Alias: Jaedong

Edad: 29 años

Origen: Corea del Sur

Juego: StarCraft: Brood war

Raza: Zerg

Logros: 2do lugar Korea StaCraft League S1.

2do lugar Blizzcon Invitational 2017.

1er lugar WCG Korea 2010.

Top 4 Afreeca Starleague S2 2017.

3er lugar WCG 2010.

1er lugar WCG 2009.

Ciudad de México.- También conocido como “El Tirano”, Lee Jaedong Jae Dong es un jugador profesional de Corea del Sur. Hizo su debut como pro player el 2006 en el SKY Proleague, mismo año en el que logró sobresalir en la escena profesional de StarCraft con un récord de 51 victorias y 27 derrotas, significando un win rate del 65 por ciento.

Este mismo récord de victorias le hizo acreedor del premio al Novato del Año en los Premios Coreanos de e-Sports a sus 16 años. Posteriormente, su racha de victorias contra Terran le puso los reflectores durante el 2007, año que cerró conquistando su primer título de Starleague.

Entre otros títulos que conquistaría en el futuro serían WCG 2009, GOMTV GSL season 4, Batoo Starleague, Bacchus Starleague 2009 y NATE MSL, acumulando nueve títulos en ligas premier entre el 2007 y el 2009, y reuniendo 393 mil dólares únicamente de torneos de StarCraft: Brood War.

Por la innovación en el estilo de juego y los colosales win rates que mantuvo por años, Jaedong pasó de ser el novato del año a ser el Jugador del Año en los Annual Korea e-Sports Awards del 2009. Con la llegada de StarCraft II en el 2012, Jaedong tuvo una transición rocosa a este título con el fichaje por parte de Evil Geniuses.

En este nuevo título, aunque lograba sobresalir en algunos torneos alrededor del mundo, no llegaba a conquistar títulos como lo había hecho con Brood War. Eventualmente, el jugador decidió retirarse. Para finales del 2016, después de una carrera competitiva de más de 10 años, Evil Geniuses anunció el retiro de Jaedong. Sin embargo, su legado durará para siempre.

Redes: @SCJaedong

