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Nova Esports es el primer campeón del mundial de Brawl Stars

Este 15 y 16 de Noviembre se llevó a cabo el mundial de Brawl Stars en Corea del Sur, donde los mejores 8 equipos de las 7 regiones competitivas se enfrentaron

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Escrito por: Juan Antonio Pinacho

Ciudad de México.- Este 15 y 16 de Noviembre se llevó a cabo el mundial de Brawl Stars en Corea del Sur, donde los mejores 8 equipos de las 7 regiones competitivas se enfrentaron para convertirse en el primer equipo que levantara el trofeo de este juego.

Después de intensas partidas y espectaculares batallas solo dos equipos llegaron a la gran final de este certamen, Animal Chanpuru equipo representante de la región japonesa integrado por Milkreo, Hagego y Ponkotsu y Nova Esports representante de la región europea integrado por Tom, SpenLC y Cerulean.

Final BS

Al principio el equipo japonés parecía que iba a darle batalla a la escuadra europea, sin embargo, los integrantes de Nova Esports supieron hacerles frente y ganar en 3 sets con marcadores de 2-1, 2-0 y 2-0 a Animal Chanpuru, dominando ampliamente a los nipones y de esta forma convertirse en los primeros campeones mundiales de Brawl Stars.

Campeones BS

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