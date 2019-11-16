Nova Esports es el primer campeón del mundial de Brawl Stars

Ciudad de México.- Este 15 y 16 de Noviembre se llevó a cabo el mundial de Brawl Stars en Corea del Sur, donde los mejores 8 equipos de las 7 regiones competitivas se enfrentaron para convertirse en el primer equipo que levantara el trofeo de este juego.

Después de intensas partidas y espectaculares batallas solo dos equipos llegaron a la gran final de este certamen, Animal Chanpuru equipo representante de la región japonesa integrado por Milkreo, Hagego y Ponkotsu y Nova Esports representante de la región europea integrado por Tom, SpenLC y Cerulean.

Al principio el equipo japonés parecía que iba a darle batalla a la escuadra europea, sin embargo, los integrantes de Nova Esports supieron hacerles frente y ganar en 3 sets con marcadores de 2-1, 2-0 y 2-0 a Animal Chanpuru, dominando ampliamente a los nipones y de esta forma convertirse en los primeros campeones mundiales de Brawl Stars.