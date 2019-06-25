Pablo Cham, un jugador mexicano de Starcraft 2
Pablo Cham se ha dado a conocer por la gran consistencia que ha tenido en los torneos
Pablo Cham es un jugador mexicano de Starcraft 2 originario de Guadalajara, Jalisco. Se ha dado a conocer por la gran consistencia que ha tenido en torneos a nivel regional desde el 2013, como Copa América, donde se coronó como campeón en el 2016 en la segunda temporada, y donde ha seguido disputándose frecuentemente por los primeros puestos en contra de otras prominentes figuras latinas de Starcraft como Kelazhur, Special y JimRising.
Además de sus participaciones nacionales y regionales, también ha logrado tener enfrentamientos a nivel internacional en WCS, el circuito de Starcraft 2 más importante del mundo, donde se posicionó como uno de los 8 mejores jugadores en la edición Jönköping 2017.
Con su última participación en WCS Winter Americas 2019, Cham logró posicionarse en el número 14 de la tabla global de puntos WCS, acercándolo a la posibilidad de poder participar en la finales globales de WCS en Blizzcon 2019 y luchar por una bolsa de premios de $500,000 dólares.
¡Sigue la trayectoria de este increíble jugador y de otros grandes representantes mexicanos de Starcraft 2 en Azteca Esports!
@Cherrigan