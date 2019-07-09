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Fútbol

Perfil Jugador: Sergio Ramos

Sergio Ramos es un orgullo nacional y un caso de éxito

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Escrito por: Azteca Deportes

Nombre: Sergio Ramos

Edad: 18 años

Fecha de nacimiento: 21 de marzo 2001.

Juego: Clash Royale

Ciudad origen: CDMX

Equipo: SK Gaming

Sergio Ramos es un orgullo nacional y un caso de éxito. A tan temprana edad, ya ha conseguido varios títulos importantes en los esports a nivel mundial. Su primer gran titulo lo consiguió en el Gamergy Masters MX.

En 2017 se convirtió en campeón Mundial de Clash Royale y saltó a la fama por haberlo hecho tan joven y más aún, por ser mexicano, demostrando que en nuestro país hay mucho talento en los esports en espera de ser descubierto.

Pero las andanzas de Sergio Ramos apenas comienzan, pues continua con su historia de éxito. Gracias a sus méritos, tuvo la oportunidad de viajar y competir por todo el mundo. Actualmente juega para SK Gaming, uno de los equipos más grandes y queridos en Europa con el cual recientemente quedó en segundo lugar en el Clash Royale League West.

EdwardCrush:@Edward_Crush

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