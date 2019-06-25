Scarlett , toda una Iron Lady en Starcraft 2

Sasha comenzó a jugar Starcraft 2 en el 2011. Empezó su carrera como jugadora profesional en un torneo en línea exclusivo para mujeres, el NESL Iron Lady, convirtiéndose dos veces campeona de esta competencia ese mismo año.

El 2015 fue un año difícil para la canadiense, pues anunció que probablemente se retiraría debido a problemas personales. Y para complicar más las cosas, algunos meses más tarde intentó clasificar en la segunda temporada de WCS 2015, sin éxito. Todo parecía indicar que la carrera de Scarlett terminaría ahí. Pero volvió renovada y para llevarse la primera posición en tres torneos premier entre 2016 y 2017.

El 2018 trajo uno de los momentos más brillantes para Scarlett y la escena de los esports en general. Después de haberse unido a Team Expert, clasificó al Intel Extreme Masters Pyeongchang, un evento que se llevó a cabo una semana antes de las Olimpiadas de Invierno y que serviría de evidencia para el Comité Olímpico Internacional para considerar a los esports como una potencial medalla en las olimpiadas del 2024. Fue en este torneo donde, después de derrotar al dos veces campeón mundial Kim “sOs” Yoo Jim, ella se proclamaría como la reina de este Major y como la segunda jugadora de la región norteamericana en llevarse el título de una competencia premier de Starcraft 2 en tierras surcoreanas.

Actualmente Scarlett se encuentra en el rango número 9 de la tabla de puntos del circuito WCS, y en la posición número 27 del WCS Coreano, dejándola muy cerca de entrar en los 8 mejores que serán seleccionados para participar en las Finales Globales de WCS que se llevarán a cabo en BlizzCon 2019.

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@Cherrigan

