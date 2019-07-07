Sobre las finales Clash Royal

Las jornadas de la temporada regular de la Clash Royale League West no han pasado en vano y la mayor evidencia es la tabla de posicionamiento que tenemos al día de hoy. En una competencia donde las diferencias de puntaje son mínimas, queda claro que cualquier sorpresa puede esperarse.

La realeza regional de la temporada anterior se ha visto en serios aprietos en la contienda de la nueva mega región. DeTeam Queso, Cream Esports e Immortals, únicamente Immortals logró hacer su entrada de vuelta al top seis de la tabla, y amenaza con repetir la historia de la temporada pasada, en la que lograron arrebatarle el primer lugar a compLexity Gaming, dejándolos en segundo lugar en el Clash Royale League North America 2018.

Por otro lado Complexity, el equipo más consistente en la temporada regular, y que se había mantenido en el puntero, empieza a tener fallas que podrían llegar a costarle caro, pero se sigue imponiendo ahora desde la segunda posición en la tabla, superado ahora por SK Gaming que trae una carga importante de confianza del ex-queso Soking y experiencia de competencias asiáticas de Sergio Ramos.

Tribe Gaming, un equipo que ha tenido dificultades a lo largo de la temporada regular, también ha dejado momentos destacados en la CRL, como Spades haciendo una mítica barrida en el rey de la pista llevando su propio ritmo. Otro equipo que dio gratas sorpresas fue Team Liquid, que además de contar con la presencia mexicana de DiegoB, tiene una de las duplas más fuertes del torneo: Kanarioo y Surgical Goblin, quienes solamente han perdido un set de 2v2.

Como podrán notar, no hay nada determinado aún, solamente hay grandes talentos dando lo mejor y este fin de semana seremos testigos del fruto final de sus esfuerzos.

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