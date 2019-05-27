Starcraft es considerado como uno de los padres de los eSports

Ciudad de México.- Starcraft es un videojuego que pertenece al género de los RTS, es decir estrategia en tiempo real, esto quiere decir que no hay turnos, sino que la partida se va desarrollando a lo largo del tiempo. Además, exige que sepas administrar los recursos del juego, su economía y además que conozcas el armamento y las modificaciones que le puedes hacer a tus unidades. Todo esto para que puedas combatir de la mejor manera a tu oponente.

En Starcraft puedes escoger una de tres razas: los Terran, que son humanos exiliados de la Tierra, los Zerg, que son una súper forma de vida proveniente de una amalgama de diferentes organismos galácticos, y los Protoss, una especie tecnológicamente avanzada con poderes psiónicos. El objetivo final del juego es eliminar a tu oponente dominando y conquistando el mapa, y para lograrlo deberás hacerte de los recursos que encontrarás en el terreno, como minerales y gas vespeno, para poder construir y desarrollar todas las unidades posibles. Cada raza tiene obreros, unidades de infantería, unidades de transporte y tecnologías únicas. Y cada una tiene ventajas y desventajas sobre las otras. Por ejemplo, con los zerg puedes producir cantidades masivas de unidades baratas, pero suelen ser más frágiles que las de lo Protoss o los Terran.

Una partida de Starcraft no se trata solamente de expandir tus unidades y terreno, sino de lograr entender los movimientos de tu oponente, pensar de manera estratégica y aprovechar tus recursos en el proceso. Poder realizar todas estas acciones en tiempo real requieren de un alto nivel de coordinación y agilidad mental. Y es una de las razones por las cual Starcraft 2 es considerado uno de los esports más complejos.

Una manera de medir el rendimiento de un jugador profesional de Starcraft es con el APM, o _Acciones__Por Minuto_. Una persona normal puede realizar entre 20 y 50 acciones por minuto. Un jugador de alto nivel puede hacer hasta cinco veces más.

A pesar de lo complejo que puede resultar para un espectador primerizo, Starcraft sigue siendo uno de los esports de PC más influyentes de todos los tiempos. Por increíble que suene, Starcraft es considerado una actividad nacional en algunos países como Corea del Sur desde hace más de 15 años, donde cuentan con programas televisivos que transmiten sus campeonatos.

En México tenemos grandes exponentes de Starcraft, como Juan “SpeCial” Tena, subcampeón de WCS Spring 2019. Y Pablo “Cham”, quienes nos han representado por años en la escena internacional. En México y el mundo, la comunidad que sigue a Starcraft es conocida por ser una de las más fieles y apasionadas a su juego, considerado uno de los padres de los esports, debido a la infraestructura, integración social y crecimiento. Y por el enorme legado que ha dejado en los deportes electrónicos a nivel global.