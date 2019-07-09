Team Liquid se corona en Clash Royale League West

La Clash Royale League West ha terminado y nos ha dejado un nuevo campeón. Team Liquid se corona en este importante torneo viniendo desde atrás y contra todo pronóstico ganándole la final a SK Gaming equipo en el que nuestro compatriota Sergio Ramos compite.

Ahora Team Liquid enfrenta un nuevo reto en China donde se enfrentará a los mejores equipos de las otras regiones.

El primer lugar obtuvo 60 mil dólares, el segundo 40 mil y el tercero 20 mil. Pero los retos no terminan para nuestro compatriota Sergio Ramos, pues además del premio en efectivo, Team Liquid, SK Gaming e Immortals se ganaron la oportunidad de viajar al World Cyber games (WCG) que son considerados como los juegos olímpicos de los deportes electrónicos. Los cuales se celebrarán del 18 al 21 de julio en Xi´ang, China. Donde competirán contra los tres equipos calificados de esa nación y los tres mejores equipos del resto de Asia.

Así que la verdadera competencia apenas comienza. ¿Quién se llevará el título mundial? Sigue nuestras redes y descubre la respuesta. Así como todas las sorpresas y noticias más relevantes de los esports.

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