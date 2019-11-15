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Un primer vistazo a Age of Empires IV

Microsoft muestra un primer vistazo a la cuarta entrega de esta mítica saga en la X019

Age of Empires IV

Escrito por: Juan Antonio Pinacho

Ciudad de Mexico.- Desde la X019 en Londres, Microsoft ha comenzado a revelar lo que tiene preparado tanto para el jugador del Xbox One como para aquel que prefiere jugar en la PC a través de Windows 10.

Dentro de los anuncios que ha hecho y dedicado para los amantes de los juegos de estrategia, Microsoft ha ofrecido un primer vistazo de la cuarta entrega de la mítica saga Age of Empires, uno de los más grandes exponentes del juego de estrategia en tiempo real (En inglés Real Time Strategy “RTS”) muy querido y jugado aún después del lanzamiento de su primera entrega en 1997 de manos de Relic Entertainment, quien tendrá la gran responsabilidad de continuar la saga que el desaparecido Ensemble Studios comenzó 20 años atrás.

Cabe destacar que Microsoft también anunció la salida de Age of Empires II Definitive Edition, título que contará con gráficos actualizados, soporte para 4k y la expansión “The Last Khans”, título que ya está a la venta en Steam y está incluído en el catálogo del Xbox Game Pass.

¡Age of Empires IV ya está disponible!

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