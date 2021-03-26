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Fútbol

Abraham Ancer consigue su segundo triunfo en Austin

El mexicano Abraham Ancer sigue imparable y triunfa en su segundo match del Dell Techologies Match Play, en Austin, Texas.

Abraham Ancer
AUSTIN, TEXAS - MARCH 25: Abraham Ancer of Mexico plays his shot on the 17th tee in his match against Kevin Streelman of the United States during the second round of the World Golf Championships-Dell Technologies Match Play at Austin Country Club on March 25, 2021 in Austin, Texas. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)|Michael Reaves/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

En el segundo día de actividad del Dell Technologies Match Play, el mexicano Abraham Ancer amarró su segundo punto tras vencer por dos hoyos y uno por jugar al estadounidense Kevin Streelman.

El golista azteca empató el duelo en tercer hoyo, después de que su rival ganará el primero, pero en el séptimo hoyo tomó ventaja para nunca más perderla. Se llegó a separar por tres hoyos en 12, y aunque al final Streelman apretó un poco en el 14, no hubo necesidad de jugar el úlitmo, por la ventaja de dos que tenía.

Con este resultado, Abraham Ancer es líder del Grupo 13, con dos ganados y cero perdidos o empatados. Mañana se medirá ante el noruego Viktor Hovland, quien no ha tenido mucha suerte durante el certamen con sede en Austin, pues suma dos derrotas.

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Por su parte, el mexicano Carlos Ortiz no pudo alcanzar al estadounidense Patrick Cantlay. Pero la actuación del nacido en nuestro país fue extraordinaria y llevó el duelo hasta el hoyo 18, en busca de potencial empate.

El tapatío cayó en el primero, pero se repuso en el ocho, desafortunadamente para él en el hoyo 14 se rompió el empate y no pudo recuperse.

Carlos Ortiz suma una victoria y una derrota, tras vencer al japones Hideki Matsuyama y el descalabro de hoy. Mañana enfretará a Brian Harman, quien tiene la misma marca que el mexicano.

Dustin Johnson empata en el Dell Techologies Match.

El número uno del mundo, Dustin Johnson, no pudo contra el escosés Robert MacIntyre. Incluso tuvo que venir de atrás en los hoyos 16 y 17, para conseguir la igualada.

La actividad en el Dell Techologies Match Play, de Austin, Texas, se reanuda mañana para conocer a los clasificados a la siguiente ronda.

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