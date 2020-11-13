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Estupenda actuación del mexicano Abraham Ancer en el Masters Tournament

Con dos extraordinarias rondas, el golfista mexicano Abraham Ancer es uno de los punteros hasta el momento del Major que tiene como escenario el mítico campo del Augusta National Golf Club.

El mexicano Abraham Ancer es uno de los punteros del Masters Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

AUGUSTA, GEORGIA.- Debut soñado. Con dos estupendas rondas, el golfista mexicano Abraham Ancer, es uno de los punteros hasta el momento de la edición 84 del Masters Tournament, uno de los cuatro Majors del golf varonil que se celebra como es costumbre en el legendario campo del Augusta National Golf Club.

El originario de Reynosa,Tamaulipas, quien hace su debut en Georgia, finalizó la primera ronda con un marcador de 68 golpes, cuatro bajo, par, actuación que lo situó de forma momentánea en el top ten del torneo que le otorga al campeón la tan ansiada Chaqueta Verde.

Para la segunda ronda, el profesional de 29 años de edad, quien salió por el hoyo diez del Augusta National, firmó una tarjeta de 67, (-5), la cual incluyó birdies en las banderas del 12, 14, 16, dos, seis, ocho, por apenas un bogey en el diez. Al momento de finalizar su recorrido, el “Turco” era el líder en la casa club con un acumulado de 135 impactos, nueve menos.

Mexicanos en el Masters

Esta es la primera ocasión desde el tijuanense Víctor Regalado en 1979 que un profesional mexicano hace su aparición en el Masters Tournament. Hay que recordar que tanto la leyenda nacional Juan Antonio Estrada y Álvaro Ortiz el año pasado, participaron como amateurs.

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