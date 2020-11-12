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Abraham Ancer no pudo concluir la primera ronda del Masters Tournament

Debido al inclemente clima por la mañana, la jornada inaugural en el Augusta National Golf Club tuvo que suspenderse; el mexicano fue uno de los afectados.

Abraham Ancer hizo su debut en el Masters Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

AUGUSTA, GEORGIA.- Con siete hoyos por disputar, el golfista mexicano Abraham Ancer se encuentra empatado en el sitio 51 del Masters Tournament que tiene como escenario el legendario trazado del Augusta National Golf Club, competencia que lidera de forma momentánea el inglés Paul Casey con marcador de 65 golpes, siete bajo par.

Hasta la suspensión de la competencia debido a la falta de luz, el originario de Reynosa, Tamaulipas, registraba para de campo. Ancer firmó bogeys en los hoyos ocho y nueve, por bogeys en las banderas del dos y del 11.

“No tienen idea de lo emocionado que estoy”, dijo Ancer previo a su viaje a Georgia. “Desde pequeño veía el torneo, nunca había ido al Masters”, agregó el tamaulipeco tras jugar hace unas semanas en el legendario trazado fundado por los estadounidense Bobby Jones y Clifford Roberts.

Debido a las inclemencias del tiempo y las tormentas eléctricas, el torneo se suspendió a las 6:35 a.m. y se reanudó a las 9:20 a.m. Debido a la oscuridad, se suspendió la primera ronda del día a las 4:30 p.m. con 44 jugadores restantes en el campo y se reanudará el viernes a las 6:30 a.m. Si no se producen más retrasos, la segunda ronda comenzará aproximadamente a las 8:35 a.m.

Ronda de récords

Paul Casey empató el puntaje más bajo de su carrera en un Major, además mejoró el score de primera ronda de 2019 en 16 golpes, en tanto que Tiger Woods empató el score más bajo de su carrera en la primera ronda en el Masters y registró la primera ronda sin bogey en un torneo Grande desde 2009.

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