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Fútbol

Debuta Abraham Ancer en el Masters Tournament

El actual número 21 del Official World Golf Ranking (OWGR) disputará por primera ocasión el Major que se desarrolla en el mítico Augusta National Golf Club.

Mañana será el debut del mexicano Abraham Ancer en el Masters Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana, el golfista mexicano Abraham Ancer disputará el Masters Tournament, el único de los cuatro Majors que le faltaba por jugar. Siete meses más tarde de la fecha estipulada para la realización de uno de los torneos más importantes del mundo debido a la pandemia de COVID-19, el originario de Reynosa, Tamaulipas, podrá hacer realidad su sueño.

“No tienen idea de lo emocionado que estoy”, dijo Ancer al analista de Azteca Deportes Rafa Quiroz previo a su viaje a Georgia. “Desde pequeño veía el torneo, nunca había ido al Masters”, comentó Ancer tras jugar hace unas semanas en el legendario trazado del Augusta National Golf Club fundado por Bobby Jones y Clifford Roberts.

“Fui invitado por un socio, que es la única forma de poder jugar. Me la pasé anotando tips por parte de los caddies locales. Ansío estar ahí, es un campo que me gustó mucho, siento que voy a estar más cómodo de lo que pensé”, agregó el “Turco” quien disputará las primeras dos rondas con el austriaco Bernd Wiesberger y el tres veces ganador de la chaqueta verde el estadounidense Phil Mickelson.

Extrañará a los fans

Debido a la contingencia sanitaria mundial, la edición 84 del torneo de Maestros será diferente. “Será raro, no habrán flores, el campo se jugará más largo. En los Majors se siente más la diferencia del apoyo del público, sin duda alguna extrañaremos mucho a los fans”, finalizó el actual número 21 del Official World Golf Ranking (OWGR).

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