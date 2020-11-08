El mexicano Carlos Ortiz gana el Houston Open y hace historia

El golf de México vuelve a estar de fiesta después de 42 años. Carlos Ortiz es campeón en el PGA Tour, al ganar el Abierto de Houston gracias a un birdie en el último hoyo que se manifestó en lágrimas de felicidad en el rostro del deportista azteca.

Ni Dustin Johnson, considerado el mejor golfista de la actualidad, pudo con Ortiz. El tapatío aguantó la presión y se quedó con el título.

Ortiz presumió una tarjeta de 11 golpes bajo par, venciendo al estadounidense por un golpe. El mexicano de 29 años está ubicado en el lugar 160 del ranking, mientras DJ es el número uno.

Esta es la primera victoria en el PGA Tour para un mexicano después de que Víctor Regalado ganara el John Deere Classic, el 16 de julio de 1978.