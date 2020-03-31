No pierde la esperanza de jugar el Masters

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de una videoconferencia, el golfista mexicano Abraham Ancer aseguró que aprovecha la pausa generada por la pandemia del COVID-19 (coronavirus) para estar al cien por ciento cuando haya que regresar a la actividad y disputar uno de los torneos más importantes del mundo.

“Iba a ser mi primer Masters Tournament y estaba muy emocionado”, dijo el actual número 29 del Official World Golf Ranking (OWGR). “Obviamente no he perdido el hambre de saber que sí se va a poder jugar, ya quiero estar ahí y por eso debo estar listo y aprovechar este tiempo”.

Caber recordar que hace unas semanas, tanto el PGA Tour como el Augusta National Country Club (sede del Masters) y la USGA que organiza el US Open, anunciaron que habría una pausa debido a la contingencia sanitaria mundial que impera en estos momentos en el mundo.

“Debo de aprovechar este tiempo para mejorar físicamente para estar un poquito más fuertes para cuando ya podamos empezar a jugar y estar con muy buena condición física. He estado pensando mucho en los torneos que no hemos jugados, pero siento que en estos momentos todos debemos ser responsables y cuidarnos”, finalizó el ‘Turco’.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

