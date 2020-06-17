El LPGA Tour regresa a la actividad con dos torneos en Ohio

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- El circuito femenil estadounidense (LPGA Tour) anunció ayer que la gira regresará a la actividad con torneos de forma consecutiva en el Noroeste de Ohio.

El Marathon LPGA Classic presented by Dana, que se había programado del 23 al 26 de julio en el Highland Meadows Golf Club en Sylvania, Ohio, ha respondido a la solicitud de la LPGA para cambiar sus fechas y ahora se llevará a cabo del 6 al 9 de agosto.

Uno de los eventos de mayor tradición en el LPGA Tour, el Marathon LPGA Classic permitirá la asistencia de los espectadores tras la reciente aprobación del gobernador de Ohio Mike DeWine.

Este ajuste de calendario permite que el LPGA Tour agregue un nuevo evento de tres días en el área de Toledo y brinde a sus miembros una oportunidad de juego adicional durante la temporada 2020 más corta. El Tour ahora volverá a competir con un nuevo evento para la temporada 2020, el LPGA Drive On Championship. El torneo oficial de tres días se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto en el Inverness Club.

