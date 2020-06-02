Apoya Sorenstam a gira de ascenso de la LPGA

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- Annika Sorenstam, ex número uno del golf profesional en el mundo, donó 50 mil dólares a un fondo para ayudar a las jugadoras más necesitadas en el Symetra Tour, la antesala del LPGA Tour.

En este circuito participan las mexicanas Alejandra Llaneza, Regina Plasencia, Ingrid Gutiérrez y Ana Ruiz, quienes podrían presentar una solicitud de ayuda y luego su petición será analizada para ver si se hacen acreedoras al beneficio de dicho fondo.

“Piensas en todas las jugadoras, muchas alumnas, que recién comienzan sus sueños y de pronto se cortó”, explicó Sorenstam, de 49 años, a Golfweek.

La jugadora, quien en 2006 obtuvo la nacionalidad estadunidense, aseguró que a través de este fondo encontró la mejor forma de ayudar a esas jugadoras que más lo necesitan y también para que “sepan que estamos pensando en ellas y continuar inspirándolas y asegurarnos que van a estar listas cuando vuelva a abrir la competencia”.

Anikka Sorenstam, la tercera jugadora con más victorias en el LPGA Tour, con 93 torneos, reunió más de 600 niñas de unos 60 países que participaron en seis torneos que organizó en 2019 a través de su fundación.

En 2018 Y 2019 entregó a la mexicana María Fassi el "Annika Award", el trofeo que distinguió a la mejor jugadora colegial de golf en Estados Unidos.

Por sus acciones a favor de la comunidad en general, así como su amplia y victoriosa trayectoria, recibió el 8 de marzo anterior la Medalla de la Libertad, que le concedió la Casa Blanca.

