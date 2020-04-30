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Fútbol

Integrantes de la LPGA sufren crisis económica

Al no tener torneos, las jugadoras del máximo circuito femenil de golf en el mundo se ven afectadas económicamente, así lo declaró el Comisionado Mike Whan

El Comisionado del circuito femenil estadounidense está preocupado por sus jugadoras
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comisionado de la LPGA, Mike Whan, dijo que las jugadoras también sufren de crisis económica en esta época de salud mundial, porque sólo reciben alguna remuneración cuando están en los torneos.

“Mi trabajo como comisionado de la LPGA es buscar oportunidades de juego para nuestras jugadoras. A diferencia de otros deportes, ellas no tienen contratos garantizados. Son contratistas independientes que solo se les paga cuando juegan”, comentó.

Whan indicó que por tal motivo ante la falta de torneos por la pandemia del COVID-19, se ven perjudicadas en lo económico porque deben pagar sus viajes, contratan a su propio carrito, entrenador de swing, nutricionista.

“En otras palabras, tienen muchos gastos, por lo que cuando se detienen las oportunidades de ingresos, sienten la misma crisis que las empresas”, afirmó el Comisionado.

Consideró que a principios de este mes se había hablado un calendario para este 2020, pero ahora se ha creado un no nuevo el cual arrancará el 13 de julio hasta el 20 de diciembre, “si podemos ejecutar el plan se tendría una cartera de 2.7 millones de dólares por evento.

“Nuestros patrocinadores quieren que nuestra temporada se reanude tanto como nosotros. En medio de su propia crisis empresarial, han sido pacientes, reflexivos, flexibles y comprensivos. Y apoyan nuestras decisiones”, destacó.

Whan apuntó que en la actualidad en cada periodo de tiempo lleva a cabo una planificación, ya que se deben analizar las condiciones actuales del problema de salud para saber qué camino tomar.

“Estamos trabajando con nuestros patrocinadores, otras ligas deportivas y expertos en el campo para iniciar lo más pronto de manera responsable. Y cuando reanudemos lo haremos con la emoción y la alegría que espera de la LPGA”, acotó.

Cabe recordar que la capitalina Gaby López y la hidalguense María Fassi, son las representantes mexicanas en el LPGA Tour.

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