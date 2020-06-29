Obtiene mexicana María Fassi su primera victoria como profesional

CIUDAD DE MÉXICO.- La mexicana María Fassi ganó su primer torneo como profesional a un año de debutar en el golf de paga, Fassi se impuso de manera contundente en el NWA Charity Classic que se jugó en el Bella Vista Country Club en Arkansas.

La hidalguense fue poder desde la ronda inicial del certamen que forma parte del Womens All Pro Tour. En el Bella Vista Country Club, Fassi volvió a tener una ronda exitosa, esta vez de 68 que sumados a los 64 a 73 y 69 de los primeros días suman 274 golpes 14 bajo par.

Fassi sacó cuatro golpes de ventaja al segundo lugar la estadounidense Alexa Paño, “Estoy muy contenta con éste resultado, le pegué muy bien durante toda la semana, sobre todo en el green. Esto me da muchísima confianza para seguir entrenando y así regresar con todas las ganas y deseos de triunfo a la LPGA”, dijo Fassi.

“Estoy muy enfocada y este tiempo me ha servido para tener más ganas y deseos de triunfo. Además para valorar las cosas que valen la pena y también he tenido tiempo para fortalecerme mentalmente”, agregó la mexicana quien se prepara así para iniciar en la LPGA a finales de julio.

