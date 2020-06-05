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Fútbol

Fassi, la mejor mexicana en el Abierto de Texas

La golfista mexicana María Fassi tuvo buen ensayo para reanudación del LPGA Tour al finalizar en el top 25 del Texas Women’s Open

La originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi finalizó en el top 25 en torneo realizado en Texas



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Escrito por: Azteca Deportes

THE COLONY, TEXAS.- La mexicana María Fassi tuvo un buen ensayo con su participación en el Texas Women’s Open, para lo que será la reanudación de la temporada 2020 del LPGA Tour, la cual está suspendida desde marzo anterior por el COVID-19.

La originaria de Pachuca, Hidalgo tuvo una competencia compleja sobre el campo del Old American de The Colony, Texas, en donde se coronó la víspera la francesa Celine Boutier con 199 golpes, 14 bajo par.

Fassi batalló durante la primera y tercera ronda, siendo ambas de 75 golpes, y en la segunda tuvo un alivio de 68, y concluyó con un total de 218 golpes, cinco arriba de par, para el puesto 24 en el tablero.

El Texas Women’s Open es uno de los primeros torneos en la nueva normalidad por la pandemia del COVID-19 y la temporada 2020 del LPGA Tour se reanudará con el torneo Marathon Classic, programado del 23 al 26 de julio sobre el campo del Club de Golf Highland Meadows en Sylvania, Ohio.

Además de María Fassi también participaron en el Texas Women’s Open las tricolores Ana Paula Valdés, quien terminó en el puesto 39, Evelyn Argüelles y Brenda González, quienes no pasaron el corte y por ende no participaron en la tercera y última ronda.

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