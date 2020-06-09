Cancelan definitivamente por COVID-19 “Major” francés

DAYTONA BEACH, FLORIDA.- A través de un comunicado la Ladies Professional Golf Association (LPGA) , anunció que el Evian Championship, uno de los cinco torneos “Grandes” del golf femenil será cancelado este año a causa de la pandemia generada por el COVID-19y que será reagendado para 2021.

“Sé que fue una decisión difícil para todos los involucrados, pero es una decisión que tuvimos que tomar debido a las restricciones que enfrentamos”, dijo el comisionado de la LPGA Mike Whan. "Es decepcionante perderse un campeonato importante, pero la sólida historia de Evian de mostrar a las mejores golfistas continuará una vez más cuando regresemos en 2021. Esperamos volver a la montaña en Evian el próximo año y por mucho tiempo”, agregó el directivo.

El evento que se debía llevar a cabo del 6 al 9 de agosto en el Evian Resort Golf Club de Evian-Les-Bains en Francia, es uno de los cinco torneos más importantes del golf femenil junto con el US Women’s Open, el KPMG Women’s PGA Championship, el RICOH Women’s British Open y el ANA Inspiration.

