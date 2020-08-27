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Fútbol

Albane Valenzuela regresa a la actividad en la LPGA

La integrante del Team Azteca Golf, participará esta semana en el Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G a realizarse en la localidad de Rogers, Arkansas.

La suiza con nacionalidad también mexicana jugará esta semana en Arkansas

Escrito por: Azteca Deportes

ROGERS, ARKANSAS.- El día de mañana se pone en marcha el Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G torneo del calendario regular del LPGA Tour que tendrá como escenario el Pinnacle Country Club, campo par 71 de seis mil 331 yardas.

La jugadora suiza quien también cuenta con la nacionalidad mexicana, saldrá a disputar la primera ronda del torneo que reparte una bolsa de dos millones 300 mil dólares a las 7:33 horas tiempo de la Ciudad de México y lo hará en compañía de la australiana Katherine Kirk y de la estadounidense Lindy Duncan.

En lo que va de la actual campaña del circuito femenil estadounidense, la jugadora de 22 años de edad ha participado en seis torneos, pasando el corte en cuatro de ellos y siendo el lugar 28 en el LPGA Drive On Championship su mejor resultado hasta el momento.

La campeona defensora de la justa que data de 2007 es Sung Hyun Park. La coreana superó el año pasado por un golpe a Danielle Kang, Hyo Joo Kim e Inbee Park. En Arkansas estarán presentes las hidalguense María Fassi y la capitalina Gaby López, quien finalizará en 2019 en la posición 13.

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