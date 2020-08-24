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Fútbol

Suma corte en Major mexicana Gaby López

En lo que fue su reaparición en un torneo de golf después de dar positiva hace unas semanas de COVID-19, la capitalina finalizó en el sitio 59 del AIG Women’s Open.

Gaby López pasó el corte en el Abierto Británico Femenil de Golf

Escrito por: Azteca Deportes

TROON, ESCOCIA.- Llegó a su fin el primer Major del año en el golf femenil, en el cual la golfista mexicana Gaby López finalizó empatada en la posición 59 del torneo celebrado en el mítico campo del Royal Troon Golf Club ubicado muy cerca de Glasgow.

Con un acumulado de 71, 80, 75 y 71 para un total de 297 golpes, 13 arriba de par, la originaria de la capital del país concluyó su participación en el AIG Women’s Open (Abierto Británico Femenil de Golf), competencia que repartió una bolsa de cuatro millones y medio de dólares.

El triunfo con score de 277 impactos, siete bajo par, correspondió a Sophia Popov. La alemana 304 del ranking mundial antes de la justa escocesa, se llevó su primer Major y debutó como campeona en el LPGA Tour. Por su parte la hidalguense María Fassi, no pasó el corte.

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