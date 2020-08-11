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Fútbol

Ascenso considerable de María Fassi en la clasificación mundial

Después de registrar su primer top ten en la actual temporada del LPGA Tour, la golfista mexicana ascendió 38 posiciones en el Ranking Mundial.

La originaria de Pachuca Hidalgo está en el sitio 211 del Ranking Mundial

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 38 posiciones, fue las que ascendió esta semana la golfista mexicana María Fassi en el Rolex Rankings gracias a la extraordinaria actuación que registró la semana pasada en el Marathon LPGA Classic presented by Dana correspondiente al LPGA Tour.

La originaria de Pachuca, Hidalgo, finalizó empatada en el noveno sitio del torneo que tuvo como escenario el Highland Meadows Golf Club de la localidad de Sylvania, Ohio. Con ese resultado Fassi se ubicó en el casillero 211 de la clasificación mundial con un promedio de puntos de 0.46.

Por su parte la capitalina Gaby López, negativa en un examen de COVID-19 hace unos días, continúa siendo la mejor exponente nacional en el golf femenil. La ganadora del Tournament of Champions en enero pasado, se encuentra en el casillero 46 del Rolex Rankings con una puntuación media de 1.94 unidades.

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