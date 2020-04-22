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Fútbol

El golf, la adicción del “Canelo” Álvarez

En entrevista con Azteca Deportes, el boxeador reconoció que cuando se retire quiere jugar todos los días al deporte de los bastones

Saúl “Canelo” Álvarez encabeza la lista de los mejores boxeadores libra por libra.
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 01: Boxer Canelo Alvarez gestures during his official weigh-in at MGM Grand Garden Arena on November 1, 2019 in Las Vegas, Nevada. Alvarez, who is making his debut at light heavyweight, will challenge WBO light heavyweight champion Sergey Kovalev for his title at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on November 2. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)|Ethan Miller/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien reconoció que ama su deporte el boxeo, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez confesó en entrevista para Azteca Deportes que su verdadera “adicción” es el golf. “Antes de que pasara todo esto (pandemia COVID-19) jugaba cuatro veces a la semana”, dijo el púgil tapatío.

“Con el golf los días son más rápidos, la verdad es que me distraía mucho, pero bueno por el momento hay que dejarlo a un lado, es parte de lo que debemos hacer y no queda de otra que tomarlo de forma positiva”, dijo el cuatro veces campeón del mundo en diferentes categorías.

“La verdad es que el golf, es lo máximo para mi, es una adicción, me ayuda mucho a concentrar y quiero mejorar día con día”, agregó el jalisciense quien comentó que una vez que cuelgue los guantes de box a la edad de “36 o 37 años”, diario irá al campo de golf a desempeñar una de sus máximas pasiones.

Cabe recordar que en febrero pasado, Álvarez fue invitado por el comité organizador del World Golf Championships-Mexico Championship para jugar una ronda en el Club de Golf Chapultepec, días antes de iniciar el torneo el cual se adjudicó el estadounidense Patrick Reed.

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