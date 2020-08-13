Mickelson, el zurdo más ganador de la historia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Día Internacional del Zurdo, no podíamos dejar de rendirle un homenaje al estadounidense Phil Mickelson. Con 28 años como profesional, el nacido en San Diego, California, el 16 de junio de 1970, es hasta el momento el jugador zurdo con más triunfos en el PGA TOUR (44).

El campeón del World Golf Championships-Mexico Championship en 2018 en el Club de Golf Chapultepec, comenzó su larga lista de victorias en el máximo circuito golfístico del mundo en 1991 al imponerse en el Northern Telecom Open, torneo que ganó dos años después.

Por muchos años el egresado de la Arizona State University, quien es zurdo únicamente para la practica del golf, fue muy criticado por no poder ganar un Major, situación que cambió al imponerse en el Masters Tournament de Augusta National de 2004.

A partir de ese momento, el integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial dejó atrás los comentarios adversos convirtiéndose en una leyenda viviente de este deporte. Conocido como “Lefty”, Mickelson volvió a ganar en Augusta en 2006 y 2010, además de imponerse en el PGA Championship de 2005 y el The Open Championship en 2013.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

