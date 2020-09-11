John Daly atraviesa por un mal momento

CIUDAD DE MÉXICO.- El dos veces campeón de torneos Major John Daly dio a conocer durante una entrevista que padece cáncer de vejiga. El estadounidense dijo que se sometió a un procedimiento para extirpar el tumor, pero los especialistas le dijeron que hay una gran probabilidad de que vuelva a aparecer.

"[Mi urólogo] dijo que hay un 85% de posibilidades de que vuelva", dijo Daly, de 54 años, a Golf Channel. "Así que tengo que volver y verlo en tres meses. Probablemente tendrán que cortarlo de nuevo. Probablemente volverá, y luego otros tres meses que no sabes. Simplemente no saber.

"Afortunadamente para mí, lo detectaron temprano, pero el cáncer de vejiga es algo. No conozco todos los detalles. Pero no parece que vaya a desaparecer. Veremos qué pasa. Tal vez haya un milagro". '

Daly se retiró el mes pasado del evento PGA Tour Champions en el torneo Charles Schwab Series en Missouri y dijo que había estado experimentando dolor de espalda y cálculos renales. Un favorito de los fanáticos desde hace mucho tiempo cuando ganó el PGA Championship de 1991 y el The OPEN de 1995 en St. Andrews, Daly ha enfrentado el alcoholismo y otros problemas de salud a lo largo de los años.

