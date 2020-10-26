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Top ten para el español Rafael Nadal en torneo de golf profesional

El ganador de 20 torneos de Grand Slam de tenis, el ibérico Rafael Nadal finalizó en la sexta posición del Campeonato Profesional de Golf de Baleares.

Rafael Nadal demostró que también en el golf es un crack

Escrito por: Azteca Deportes

MALLORCA, ESPAÑA.- Una vez más quedó demostrado que el español Rafael Nadal en todo un atleta. En esta ocasión, el ganador de 20 torneos de Grand Slam en el tenis se dio un espacio en su apretada agenda para disputar el Campeonato Profesional de Golf de Baleares en su natal España.

Después de ganar su decimotercero título de Roland Garros hace unos días ante el serbio Novak Djokovic, el ibérico de 34 años de edad, participó en el Campeonato Profesional de Golf de Baleares, torneo en el cual finalizó en la sexta posición con un marcador de 225 golpes, nueve arriba de par.

En la jornada final de la competencia celebrada en el Club de Golf Maioris, el nacido el 3 de junio de 1986 en Manacor registró bogeys en los hoyos cuatro, cinco, diez, 11 y 12, por birdies en las banderas del 14 y 15, además de un doble bogey en el hoyo final, para concluir empatado con Joan Tous.

Ganador local

El campeón fue el profesional local Sebastián García con un acumulado de 215 impactos, uno menos mientras que la profesional española Nuria Iturrioz con experiencia en el LPGA Tour y el Ladies European Tour, apenas acabó un puesto por encima del actual número dos del ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

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