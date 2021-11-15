Gaby López tiene un poderoso cierre de torneo en Florida

Se ha terminado el penúltimo torneo en la gira de la LPGA, el Pelican Women’s Championship, certamen que ha tenido que definir a su ganadora a través del desempate y que culminó con las mexicanas Gaby López y María Fassi dentro del top 25.

Este domingo en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida, Gaby tuvo una destacada actuación, firmando una tarjeta de cuatro golpes bajo par, producto de seis birdies y dos bogyes, lo que le permitió finalizar en el sexto puesto junto con otras cuatro golfistas con un acumulado de -13 impactos.

Por su parte, la también representante nacional, María Fassi no pudo cerrar el torneo de la mejor manera. La hildalguense registró cuatro birdies, cuatro bogeys y un doble bogey, por lo que finalizó con dos golpes arriba del par. Las buenas presentaciones de los días anteriores le permitieron acabar con una suma de ocho impactos bajo par y no caer más allá del lugar 22.

Después de una cerrada contienda, el triunfo fue para Nelly Korda. La estadounidense, quien sumó su cuarto título del año, terminó con 17 golpes bajo par al igual que la neozelandesa Lydia Ko, la surcoreana Sei Young Kim y su compatriota Lexi Thompson, pero se impuso con un birdie en el primer hoyo de desempate.

The playoff birdie that clinched win No. 4 of the season, No. 7 of @NellyKorda's career! 💯 pic.twitter.com/08mHoruUL1 — LPGA (@LPGA) November 14, 2021

La siguiente y última parada de la temporada en la LPGA, será la próxima semana en Naples, Florida, lugar donde las mejores jugadoras del año disputarán el CME Group Tour Championship para definir a la mejor jugadora de la campaña.

Dominio estadounidense en el Houston Open

El australiano Cameron Smith (lugar 15) fue el único jugador no estadounidense que logró meterse en el top 15 del Houston Open, torneo del PGA TOUR que se disputó este fin de semana. Entre todos sus compatriotas, Jason Krokak de 36 años fue quien logró llevarse el triunfo por un acumulado de 10 golpes bajo par, imponiéndose a Kevin Tway y Scottie Scheffler, quienes finalizaron empatados en el segundo lugar.

El latinoamericano mejor ubicado fue el venezolano Jhonattan Vegas, quien culminó en el puesto 26. Rodolfo Cazaubón, único representante mexicano en este torneo, no logró pasar el corte.

