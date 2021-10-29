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Fútbol

María Fassi se queda con el segundo lugar en Dubai

La mexicana compitió por el título con la inglesa Bronte Law, quien se terminó llevando el triunfo por un solo golpe de diferencia.

Maria Fassi of Mexico during the second round
28/10/2021. Ladies European Tour 2021. Dubai Moonlight Classic presented by EGA, Emireats Golf Club, Faldo Course, Dubai, UAE. October 27-29 2021. Maria Fassi of Mexico during the second round. Credit: Tristan Jones/LET|Tristan Jones

Escrito por: Azteca Deportes

La golfista mexicana María Fassi se quedó con el segundo lugar del Dubai Moonlight Classic, torneo del Ladies European Tour que se llevó a cabo de miércoles a viernes en el Emirates Golf Club.

Fassi, líder de las dos primeras rondas, protagonizó una apretada contienda con la inglesa Bronte Law en la tercera y última y aunque la hidalguense terminó con cinco birdies, el único bogey que tuvo en el octavo hoyo, terminó siendo decisivo, ya que Law no cedió terreno y con seis birdies y un eagle, sin bogey alguno, logró superar a la mexicana por un solo golpe de diferencia. Mientras la británica registró un acumulado de 201 impactos, 15 bajo par, María culminó con un total de 200 (-14).

Juego en ascenso

El subcampeonato del torneo reafirma el buen momento que atraviesa la jugadora olímpica mexicana. Antes de este resultado, ya había mostrado un buen nivel en el ShopRite LPGA Classic y la Cognizant Founders Cup, certámenes de la LPGA en los que había terminado en el quinto y vigésimo quinto lugar, respectivamente, pero en los que también había llegado a la última ronda con posibilidades de quedarse con el título.

"Pienso que jugué buen golf toda la semana, pero Bronte tiró ocho abajo hoy. Nunca es agradable perder pero perder cuando ella jugó así, es merecido que se haya coronado campeona hoy", declaró María al finalizar su participación.

"Estoy muy feliz con cómo ha estado mi juego en las últimas semanas y realmente disfruté mi primera experiencia aquí en Dubai y espero regresar el próximo año", añadió.

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Asimismo, cabe recordar que el pasado miércoles en la primera ronda del Dubai Moonlight Classic, María hizo historia al igualar el récord de campo en el Emirates Golf Club, con una tarjeta de 63 golpes (-9).

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