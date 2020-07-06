Abraham Ancer ya se encuentra dentro de los mejores 20 golfistas del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no tener actividad esta semana en el PGA TOUR, el golfista mexicano Abraham Ancer ascedió una posición en el Ranking Mundial con respecto a la semana pasada, por lo que ahora el jugador de 29 años ocupa el sitio 20 del orbe.

Cabe recordad que el originario de Reynosa, Tamaulipas, ha tenido un buen rendimiento en los últimos días al registrar cuatro tops 15 en sus cinco más recientes torneos, destacando el subcampeonato obtenido en el RBC Heritage de hace 15 días realizado en Hilton Head Island de Carolina del Sur.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz descendió de la posición 129 a la 132, mientras que el veracruzano Roberto Díaz, está en el casillero 325, seguido del guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez en el sitio 651. El número uno del mundo continúa siendo el norirlandés Rory McIlroy.

