Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Abraham Ancer ya se encuentra dentro de los mejores 20 golfistas del mundo

El originario de Reynosa, Tamaulipas está en el sitio 20 esta semana en la clasificación que publica el Official World Golf Ranking (OWGR), la mejor posición del mexicano en su carrera

Por primera ocasión en su carrera el mexicano Abraham Ancer está en el top 20 del Ranking Mundial

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no tener actividad esta semana en el PGA TOUR, el golfista mexicano Abraham Ancer ascedió una posición en el Ranking Mundial con respecto a la semana pasada, por lo que ahora el jugador de 29 años ocupa el sitio 20 del orbe.

Cabe recordad que el originario de Reynosa, Tamaulipas, ha tenido un buen rendimiento en los últimos días al registrar cuatro tops 15 en sus cinco más recientes torneos, destacando el subcampeonato obtenido en el RBC Heritage de hace 15 días realizado en Hilton Head Island de Carolina del Sur.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz descendió de la posición 129 a la 132, mientras que el veracruzano Roberto Díaz, está en el casillero 325, seguido del guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez en el sitio 651. El número uno del mundo continúa siendo el norirlandés Rory McIlroy.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP