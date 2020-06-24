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El Travelers Championship contará con la participación de Ancer y Ortiz

El TPC River Highlands de Cromwell, Connecticut, será la sede esta semana del tercer torneo del PGA Tour post pandemia COVID-19

El Travelers Championship contará con la participación de Ancer y Ortiz

Escrito por: Azteca Deportes

CROMWELL, CONNECTICUT.- Esta semana los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz estarán viendo acción en el Travelers Championship, justa avalada por el PGA Tour que tendrá como escenario el TPC River Highlands y que repartirá una bolsa de siete millones 400 mil dólares.

El tamaulipeco Ancer buscará repetir la extraordinaria actuación del fin de semana anterior que lo llevó a ser subcampeón del RBC Heritage en Carolina del Sur, solo por detrás del estadounidense Webb Simpson, quien con un gran cierre consiguió su segundo título de la actual campaña.

Por su parte Ortiz, participante también en Carolina del Sur, intentará mejorar el sitio 33 del domingo en un torneo donde su mejor posición ha sido el lugar 17 en la temporada 2017. El campeón defensor es el estadounidense Chez Reavie, quien el año pasado superara por cuatro golpes a Keegan Bradley y Zach Sucher.

Entre los grupos a seguir destaca el integrado por el número uno del mundo el norirlandés Rory McIlroy y los estadounidenses Phil Mickelson y Bryson DeChambeau, así como el de los locales Justin Thomas, Brooks Koepka y Xander Schauffele.

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