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Fútbol

Finaliza Kristoffer Ventura en el top 25 del Rocket Mortgage Classic realizado en Detroit Michigan

El golfista nacido en Puebla, pero quien representa a Noruega tuvo una destacada participación en la justa que se llevó a cabo en el Detroit Golf Club y que repartió siete millones y medio de dólares

Kristoffer Ventura nació en Puebla hace 25 años pero representa a Noruega

Escrito por: Azteca Deportes

DETROIT, MICHIGAN.- El fin de semana pasado Kristoffer Ventura golfista noruego-mexicano, obtuvo se tercer mejor resultado en lo que va de la actual temporada del PGA Tour al finalizar empatado en la posición 21 del Rocket Mortgage Classic que tuvo como escenario el Detroit Golf Club.

Ventura tuvo recorridos de 69, 68, 68 y 70 para un acumulado de 275 golpes, 13 bajo par, a un impacto de distancia de su compatriota Viktor Hovland y a diez del campeón del certamen el estadounidense Bryson DeChambeau quien consiguió su sexto título en la mejor gira del mundo.

En lo que va de la actual temporada el nacido en Puebla hace 25 años, ha disputado 13 torneos en los cuales ha pasado el corte en cinco, siendo su mejor resultado la posición 18 obtenida en el Shriners Hospital for Childrens Open, disputado en octubre del año pasado.

Con su resultado en Detroit, el egresado de la Oklahoma State University en 2018 ascendió siete lugares esta semana en el Official World Golf Ranking (OWGR) al ubicarse en el puesto 170.

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