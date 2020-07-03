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Kristoffer Ventura es top 30 en el Rocket Mortgage Classic torneo que lideran Chris Kirk y Webb Simpson

El noruego-mexicano Kristoffer Ventura comparte la posición 30 del torneo correspondiente al PGA Tour que tiene verificativo en el Detroit Golf Club y que reparte más de siete millones de dólares

El nacido en Puebla, Kristoffer Ventura se ubica en la posición 30 en el Rocket Mortgage Classic

Escrito por: Azteca Deportes

DETROIT, MICHIGAN.- Una segunda ronda de 68 golpes, menos cuatro, para un total de 137, siete bajo par, colocó al noruego-mexicano Kristoffer Ventura empatado en la posición 30 del Rocket Mortgage Classic, torneo avalado por el PGA TOUR que se realiza en el Detroit Golf Club.

El nacido en la ciudad de Puebla hace 25 años, firmó un recorrido que incluyó birdies en los hoyos uno, tres, 12 y 17, para estar con el mismo marcador que el de otros 11 jugadores entre ellos los estadounidenses Harold Varner III, Brendon Todd y Cameron Champ, quien regresa a la actividad después de haber dado positivo a COVID-19.

El mejor latinoamericano ubicado en la justa que reparte una bolsa de siete millones y medio de dólares, es el argentino Emiliano Grillo con marcador de 136 golpes, ocho por debajo del par de campo. En la justa que se realiza en la “Ciudad Motor”, no están presentes los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Por su parte el estadounidense Bryson DeChambeau, uno de los favoritos para llevarse el torneo se ubica empatado en la tercera posición con marcador de 133 strokes, 11 menos, a solo un golpe de los líderes.

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