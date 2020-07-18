Roberto Díaz entre los mejores del torneo del Korn Ferry Tour en Texas

SAN ANTONIO, TEXAS.- Extraordinario resultado fue el que consiguió el día de hoy el golfista mexicano Roberto Díaz dentro del TPC San Antonio Championshipat the Oaks, torneo correspondiente al calendario regular del Korn Ferry Tour y el cual repartió una bolsa de 600 mil dólares.

El veracruzano finalizó empatado en la quinta posición del torneo texano gracias a recorridos de 71, 66, 70 y 70 para un total de 277 golpes, 11 bajo par, a cinco impactos de distancia del triunfador el estadounidense Davis Riley, quien consiguió su segunda victoria de la temporada en la gira de ascenso del PGA TOUR.

Este fue el cuarto top ten del año para Díaz por lo que se colocó en el noveno lugar del ranking del Korn Ferry Tour. Por su parte el guanajuatenseJosé de Jesús “Camarón” Rodríguez, finalizó empatado en el sitio 49 con score de 286 impactos, dos menos. Los capitalinos Sebastián Vázquez y Aarón Terrazas, no pasaron el corte.

