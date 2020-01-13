Actuación discreta para mexicanos en Hawái

HONOLULU, HAWÁI.- En lo que fue su primera participación del 2020 en un torneo correspondiente al PGA TOUR, los golfistas mexicanos Abraham Ancery Carlos Ortizfinalizaron empatados en los sitios 38 y 53 respectivamente del Sony Open in Hawaii, fecha del PGA TOURque repartió una bolsa de seis millones 600 mil dólares.

Con un acumulado de 278 golpes, dos bajo par, producto de rondas de 69, 71, 69 y 69, el tamaulipeco Ancer superó su quinto corte en siete eventos correspondientes a la actual temporada de la mejor gira del mundo; por su parte Ortiz con un score de 280 par de campo, registró su sexto corte consecutivo en la campaña 2019-20 del PGA TOUR.

El campeón de la justa efectuada en el Waialae CountryClub, fue el australiano Cameron Smithquien superó en el primer hoyo de desempate al estadounidense Brendan Steele. El jugador de 26 años, registró así su segunda victoria en el circuito del país del norte después de imponerse en el Zurich Classic of New Orleans.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

