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Fútbol

Rodríguez es cuarto en Bahamas

El originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez finalizó en el top cinco en el primer torneo de la temporada del Korn Ferry Tour

Albertsons Boise Open - Round Three
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

GREAT EXUMA, BAHAMAS.- Gran actuación fue la que registró el golfista mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez en el The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay, fecha inaugural del Korn Ferry Tour, gira de ascenso del PGA TOUR que repartió una bolsa de 600 mil dólares.

El guanajuatense finalizó empatado en la cuarta posición gracias a un marcador de 282 golpes, seis bajo par, producto de recorridos de 69, 72, 68 y 73. Por su parte el veracruzano Roberto Díaz con un acumulado de 290 impactos, dos arriba de par, compartió el sitio 24.

El campeón de la justa con score de 277 golpes, 11 menos, fue el estadounidesne Tommy Gainey, mientras que empatados en el segundo puesto finalizaron los también originarios del país de las barras y las estrellas John Oda y Dylan Wu, ambos con un total de 281, siete menos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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