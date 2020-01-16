Inicia López segunda en Florida

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Un primer recorrido de 65 golpes, seis bajo par, colocó a la mexicana Gaby López empatada en el segundo lugar del Diamond Resorts Tournament of Champions presented by IOA, torneo que tiene como escenario el Four Season Golf & Sports Club Orlando.

La capitalina firmó birdies en los hoyos 4, 7, 11, 14, 16 y 17, sin bogeys, por lo que se ubicó a dos impactos de distancia de la puntera la estadounidense Danielle Kang. Con el mismo score que el de López se colocaron la coreana Inbee Park y la estadounidense Angela Stanford.

El torneo que reparte una bolsa de un millón 200 mil dólares, es el primer de la temporada 2020 del LPGA TOUR y el cual reúne solo a 26 campeonas del circuito femenil estadounidense entre 2018 y 2019.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

