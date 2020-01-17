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Fútbol

Se mantiene Gaby López entre las mejores

La capitalina Gaby López, está empatada en el tercer sitio en el Tournament of Champions, evento inaugural del circuito femenil estadounidense

Diamond Resorts Tournament Of Champions - Round Two
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Gracias a una segunda ronda de 69 golpes para un total de 134, ocho bajo par, la golfista mexicana Gaby López se situó en la tercera posición del Diamond Resorts Tournament of Champions presented by IOA, torneo que tiene como escenario el Four Season Golf & Sports Club Orlando.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) registró birdies en los hoyos siete, 14, 17 y 18, por bogeys en el cuatro y seis, para ubicarse a un golpe de distancia de las punteras la canadiense Brooke M. Henderson y la coreana Inbee Park.

El torneo que reparte una bolsa de un millón 200 mil dólares, es el primero de la temporada 2020 del LPGA TOUR y el cual reúne solo a 26 campeonas del circuito femenil estadounidense entre 2018 y 2019.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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