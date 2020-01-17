Se mantiene Gaby López entre las mejores

LAKE BUENA VISTA, FLORIDA.- Gracias a una segunda ronda de 69 golpes para un total de 134, ocho bajo par, la golfista mexicana Gaby López se situó en la tercera posición del Diamond Resorts Tournament of Champions presented by IOA, torneo que tiene como escenario el Four Season Golf & Sports Club Orlando.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) registró birdies en los hoyos siete, 14, 17 y 18, por bogeys en el cuatro y seis, para ubicarse a un golpe de distancia de las punteras la canadiense Brooke M. Henderson y la coreana Inbee Park.

El torneo que reparte una bolsa de un millón 200 mil dólares, es el primero de la temporada 2020 del LPGA TOUR y el cual reúne solo a 26 campeonas del circuito femenil estadounidense entre 2018 y 2019.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

