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Fútbol

Se ubica Ancer en el top 20 en California

El día de hoy el mexicano Abraham Ancer, ascendió 19 posiciones en el The American Express del PGA TOUR que se realiza en La Quinta, California

The American Express - Round One
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LA QUINTA, CALIFORNIA.- Se llevó a cabo la segunda ronda del The American Express, fecha correspondiente al PGA TOUR en la cual el mexicano Abraham Ancer tuvo una destacada jornada al firmar hoy una tarjeta de 67 golpes, para un total de 135, nueve bajo par.

Con esta actuación el originario de Reynosa, Tamaulipas, se ubicó en la posición 18 de la competencia que tiene como escenario el Stadium Course en La Quinta, California, y donde está en juego una bolsa de seis millones 700 mil dólares.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz con un acumulado de 141 impactos, tres menos, comparte la posición 97. Los líderes de la justa son los estadounidenses Rickie Fowler y Scottie Scheffler, ambos un total de 129 strokes, 15 bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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